ميلان يهنئ أسطورته مالديني بعيد ميلاده الـ52

هنأ نادي ميلان الإيطالي اليوم الجمعة أسطورته، باولو مالديني، بمناسبة عيد ميلاده الـ52، والذي قد يكون الأخير له داخل قلعة "الروسونيري" حيث يقترب من الرحيل عن منصبه الإداري بالنادي.

Rossonero born and bred, an Icon for us all: join us in wishing our Technical Area Director, Paolo Maldini, a happy birthday 🔴⚫️🔝



Una vita in rossonero, una Storia tutta da raccontare. Buon 52° compleanno, Paolo Maldini! 🔴⚫️🔝#SempreMilanpic.twitter.com/KSer13WOVw — AC Milan (@acmilan) June 26, 2020

وكان باولو مالديني قد أعلن خلال تصريحات صحافية في شهر مايو الماضي بأن تاريخه وعائلته الطويل مرتبط بميلان لدرجة أنه لن تكون له نهاية، ولكن مع احتفاله بعيد ميلاده الـ52 فإن مستقبله في ميلان بات مهددا بسبب امتلاك إيفان غازيديس المدير التنفيذي للنادي لزمام الأمور ورغبته في تحقيق مشروعه المتعلق بانضمام الألماني رالف رانجنيك كمدرب للنادي وفي منصب إداري أيضا.

وترغب إدارة ميلان في استمرار مالديني مع النادي نظرا لإخلاصه المتناهي، ولكن مع مشروع النادي الجديد سوف يكون دوره ثانويا، وهذا لن يكون مقبولا بالنسبة له، خاصة عقب رحيل بوبان واقتراب ستيفانو بيولي من الرحيل بنهاية الموسم أيضا.

وقد يكون عيد ميلاد مالديني الحالي هو الأخير له مع "الروسونيري" حيث بدأ مسيرته مع النادي في موسم 1984/1985 عندما تواجد على مقاعد البدلاء مع نيلس ليدهولم مدرب الفريق واستمرت رحلته حتى موسم 2008/2009 مع كارلو أنشيلوتي.

أحد أبرز أساطير النادي، ولد ونشأ روسونيري. قائد، ملهم، ورجل رائع. نعتبره رمزًا لنا جميعًا: عيد ميلاد سعيد لرئيس المنطقة التقنية، باولو مالديني 🔴⚫️🔝 pic.twitter.com/N3tciq8PmY — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) June 26, 2020

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وحقق مالديني على مدار مسيرته الكروية الطويلة التي امتدت لثلاثة عقود وخاض ما يقارب 900 مباراة بقميص الميلان، 26 بطولة، منها خمس كؤوس أوروبية "دوري الأبطال"، وسبعة ألقاب دوري إيطالي، وخمس ألقاب لكأس السوبر الأوروبي، وكأس الإنتركونتننتال مرتين، وكأس إيطاليا مرة واحدة.

المصدر: وكالات