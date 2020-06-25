ليفربول: نحن أبطال البريمير ليغ! (فيديو)
Reuters
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احتفل فريق ليفربول بتتويجه بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوز تشيلسي على ضيفه مانشستر سيتي (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس، ضمن الجولة 31 "للبريمير ليغ".
وكتب ليفربول "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "نحن أبطال البريمير ليغ"، وذلك فور انتهاء موقعة "ستامفورد بريدج" في العاصمة لندن، بين فريقي تشيلسي وضيفه مانشستر سيتي.
WE’RE PREMIER LEAGUE CHAMPIONS!! 🏆 pic.twitter.com/qX7Duxoslm— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) June 25, 2020
Tell the world…— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) June 25, 2020
We are Liverpool, champions of England. pic.twitter.com/altgWn1Wda
المصدر: RT