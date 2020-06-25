شاهد.. ماذا أهدر مهاجم إنتر ميلان

أهدر لاعب نادي إنتر ميلان، روبرتو غاليارديني، بغرابة، هدفا محققا، خلال المباراة التي جمعت فريقه، أمس الأربعاء، بضيفه ساسولو، ضمن المرحلة الـ27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفي الدقيقة 62، وعندما كانت النتيجة تشير لتقدم إنتر بهدفين مقابل هدف واحد، سنحت الفرصة لغاليارديني لتسجيل الهدف الثالث، بعدما مرر مهاجم إنتر، لاوتارو مارتينيز، الكرة لزميله روميلو لوكاكو، الذي سددها بقوة ليتصدى لها حارس ساسولو وترتد أمام غاليارديني، الذي وجد نفسه في مواجهة الشباك الخالية، لكنه فشل في ترجمة الفرصة إلى هدف، حيث سدد الكرة برعونة في العارضة.

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وتحسر غاليارديني وجماهير إنتر كثيرا على هذه الفرصة الضائعة بعد المباراة، التي اكتفى فيها "النيراتزوري" بالتعادل الإيجابي 3-3، لتتقلص بذلك آماله بشكل كبير في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

ورفع إنتر رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث، ويتأخر بفارق ثماني نقاط عن المتصدر يوفنتوس، وذلك قبل عشر مراحل من نهاية المسابقة.

المصدر: RT