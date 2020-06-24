شاهد.. احتفال محمد صلاح بباكورة أهدافه في عصر كورونا

تقدم نادي ليفربول على ضيفه كريستال بالاس بهدفين نظيفين بعد الشوط الأول للمباراة بينهما، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح ألكسندر-أرنولد التسجيل "للريدز"، في الدقيقة 23 بتسديدة قوية من ضربة مباشرة، وضاعف زميله النجم المصري محمد صلاح النتيجة في القيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

The Goal of Mohamed Salah for Liverpool in video ! 🤯🎥#LIVCRY#LFC 🔴pic.twitter.com/dPeAQKB4Oh — Liverpool FC 🔴 (@Reds_ENG) June 24, 2020

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واحتفل محمد صلاح بالهدف مع زميليه السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينو بدون أحضان أو قبلات، بل قام بالاحتفال عن طريق لمس الكوع تطبيقا لإجراءات السلامة التي وضعتها رابطة الدوري الإنجليزي للوقاية من فيروس كورونا.

ويحتل نادي ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة، بينما يحتل نادي كريستال بالاس المركز التاسع برصيد 42 نقطة.

المصدر: RT