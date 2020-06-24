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ليفربول يقسو على ضيفه كريستال بالاس ويضع قدمه على منصة التتويج (فيديو)

الرياضة

ليفربول يقسو على ضيفه كريستال بالاس ويضع قدمه على منصة التتويج (فيديو)
Reuters
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أصبح ليفربول قاب قوسين أو أدنى من التتويج بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه كريستال بالاس (4-0) اليوم الأربعاء، في الجولة 31 "للبريمير ليغ".

وافتتح ألكسندر-أرنولد التسجيل "للريدز"، في الدقيقة 23 بتسديدة قوية من ضربة مباشرة، وضاعف زميله النجم المصري محمد صلاح النتيجة في القيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

وعزز المدافع البرازيلي فابينهو تقدم أصحاب الأرض، عند الدقيقة 55، واختتم زميله المهاجم السنغالي ساديو ماني رباعية "الريدز" بحلول الدقيقة 69 من زمن اللقاء.

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وعزز ليفربول تربعه بعد هذا الفوز على عرش صدارة الدوري برصيد 86 نقطة، مبتعدا بفارق 23 نقطة عن أقرب ملاحقيقه مانشستر سيتي، وسيتوج باللقب في حال تعثر الأخير أمام مضيفه تشيلسي غدا في لندن.

بينما يحتل نادي كريستال بالاس المركز التاسع برصيد 42 نقطة.

المصدر: RT 

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