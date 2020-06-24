ماكغريغور ردا على أبو بكر: الله يرى كل شيء

رد البطل السابق لاتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" الإيرلندي كونور ماكغريغور على منشور ساخر للمقاتل أبو بكر ابن عم البطل الروسي حبيب نورمحمدوف.

ونشر أبو بكر صورة عبر "الإنستغرام" من نزال كونور وحبيب، حيث يحاول الإيرلندي الافلات من حركة الخنق، وعلق عليها: "عند الإصابة بفيروس كورونا، ولا يمكنك التنفس".

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ورد كونور: "أدركت أن القصة الكاملة حول عبدالمناب (والد حبيب) كانت مجرد غطاء. غطاء لإخفاء قلة التدريب، والرفض والهروب من النزالات. حظا سعيدا ولكن تذكر – إن الله يرى كل شيء!"، وتم حذف تعليق الإيرلندي، لكن شبكلة الإنترنت أيضا تتذكر كل شيء.

يذكر أن عبد المناف نورمحمدوف، البالغ من العمر 57 عاما، دخل إلى أحد مستشفيات داغستان في 25 أبريل الماضي، بعد الاشتباه بإصابته بالتهاب رئوي، وتم نقله إلى مستشفى موسكو العسكري في3 مايو الماضي، بعد تدهور حالته الصحية.

ودخل عبد المناف خلال مرحلة علاجه في غيبوبة اصطناعية بعد إصابته بجلطة دماغية وخضوعة لعملية في القلب إثر تدهور صحته بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما صرح صديقه رمضان ربادانوف.

وقال حبيب في مقابلة مع القناة التلفزيونية الروسية الأولى، إن حالة والده ما زالت صعبة، بالرغم من شفائه من فيروس كورونا: "العدوى تركت عواقب ومضاعفات، بالنسبة للكليتين، والقلب. يتعرف علي، ولكنه لا يتحدث، لأنه تحت الأجهزة. كل يوم أقوم بزيارته، أمسك بيده، وبالإشارات يجعلني أفهم بأنه يعرفني".

المصدر: وكالات