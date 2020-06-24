من هي سواكري؟.. الوزيرة الجديدة المكلفة برياضة النخبة في الجزائر

عين رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء، مصارعة منتخب الجيدو سابقا والمدربة الحالية سليمة سواكري، في منصب وزيرة منتدبة مكلفة برياضة النخبة.

جاء ذلك بعد تعديل في حكومة عبد العزيز جراد، وقعه الرئيس تبون.

وستخلف سواكري، العداء السابق، نور الدين مرسلي، الذي شغل المنصب ذاته منذ مطلع العام الحالي.

من هي سواكري؟

سليمة سواكري، مصارعة دولية سابقة في رياضة الجيدو، ولدت يوم 6 ديسمبر 1974 ببرج الكيفان في الجزائر العاصمة.

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ألقابها وجوائزها في الجيدو

حصدت سواكري عشرة ألقاب قارية في مسيرتها الاحترافية (من 1992 إلى 2008)، وتوجت 15 مرة كبطلة للجزائر، كما نالت المركز الخامس عالميا في أولمبياد أثينا 2004.

مسارها بعد الاعتزال

أصبحت سواكري مدربة وطنية للجيدو بعد اعتزالها، ثم سفيرة "لليونسيف" بالجزائر، وعملت أيضا كمقدمة برامج في قناة تلفزيونية خاصة.

المصدر: وكالات