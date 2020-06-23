برشلونة يخرج من عنق الزجاجة أمام ضيفه الباسكي (فيديو)

حقق فريق برشلونة فوزا بشق الأنفس على ضيفه أتلتيك بيلباو بهدف يتيم، في المباراة التي جمعهما يوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين الفريق الكتالوني بالفضل في انتصاره للاعبه الكرواتي إيفان راكيتيش، الذي أحرز هدف الفوز اليتيم له متأخرا، بحلول الدقيقة 71 من زمن اللقاء.

إقرأ المزيد

ورفع برشلونة رصيده إلى 68 نقطة، وانتزع صدارة الليغاء بفارق 3 نقاط من ريال مدريد، الذي يستضيف فريق ريال مايوركا، يوم الأربعاء، ضمن منافسات هذه الجولة أيضا.

في المقابل، توقف رصيد أتلتيك بيلباو عند 42 نقطة، ويشغل المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT