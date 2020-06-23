أتلتيكو مدريد يهزم ليفانتي بـ"نيران صديقة" (فيديو)

خرج فريق أتلتيكو مدريد بفوز بشق الأنفس من ملعب مضيفه ليفانتي (1-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاء هدف الفوز الوحيد لأتلتيكو "للروخي بلانكوس" بـ"نيران صديقة" سجله مدافع أصحاب الأرض برونو غونزاليس خطأ في مرماه مبكرا عند الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول للمباراة.

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وحقق فريق أتلتيكو مدريد بذلك انتصاره الثالث على التوالي، ورفع رصيده إلى 55 نقطة، وانفرد بالمرتبة الثالثة في جدول ترتيب الليغا.

بينما يشغل ليفانتي المركز الحادي عشر على سلم ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة.

المصدر: RT