نادي برشلونة يصف النجم العراقي الراحل راضي بـ"الأسطورة"

وصف نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم الدولي العراقي السابق الراحل أحمد راضي، بـ"الأسطورة".

وكتب النادي في "تغريدة" على حسابه في موقع "تويتر": "خالص العزاء والمواساة لعائلة أسطورة منتخب العراق، أحمد راضي، وأسرة الرياضة العراقية والعربية والعالمية".

وأضاف: "سنتذكره دائما كواحد من أعز مشجعينا في الوطن العربي".

خالص العزاء والمواساة لعائلة أسطورة منتخب العراق #أحمد_راضي وأسرة الرياضة العراقية والعربية والعالمية.

سنتذكره دائماً كواحد من أعز مشجعينا في الوطن العربي. https://t.co/80pTg1gEoe — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) June 22, 2020

وتوفي أحمد راضي في مستشفى النعمان ببغداد فجر أمس الأحد، بعد أن تدهورت حالته الصحية في اليومين الأخيرين، مما حال دون تمكنه من السفر إلى عمان للعلاج هناك حيث مقر إقامته.

المصدر: RT