ليفاندوفسكي يحقق رقما قياسيا جديدا ويقود البايرن للفوز على فرايبورغ (فيديو)

أحرز البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين ليقود فريقه بايرن ميونخ للفوز على ضيفه فرايبورغ بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ33 من "البوندسليغا".

وحسب شبكة "سكواكا" للإحصاءات، فإن ليفاندوفسكي وصل إلى 33 هدفا بالدوري هذا الموسم، ليصبح أول لاعب غير ألماني يحقق هذا الرقم على مدار تاريخ "البوندسليغا".

Robert Lewandowski has now scored 33 Bundesliga goals this season, the most by any player in a single campaign since Dieter Müller netted 34 for 1. FC Köln in 1976–77.



Even we can't keep up. 🙃 pic.twitter.com/78jb1XyFvM — Squawka Football (@Squawka) June 20, 2020

وقبل تسجيله هدفين في الدقيقتين 24 و37، صنع ليفاندوفسكي الهدف الأول لفريقه والذي سجله جوشوا كيميتش في الدقيقة الـ15، فيما سجل هدف الضيوف الوحيد لوكاس هولير في الدقيقة الـ33 من عمر اللقاء.

وبهذين الهدفين عزز ليفاندوفسكي موقعه في صدارة قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 33 هدفا.

كما ذكرت شبكة "سكواكا" أن ليفاندوفسكي تفوق على كافة نجوم الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى، بمشاركته في 37 هدفا في الدوري هذا الموسم (تسجيل 33 هدفا وصناعة 4 أهداف).

Robert Lewandowski has been directly involved in more league goals (37) than any other player in Europe's top five divisions this season:



❍ 30 games

❍ 33 goals

❍ 4 assists



His best-ever Bundesliga season. 🔥 pic.twitter.com/XNzJbWqY5g — Squawka Football (@Squawka) June 20, 2020

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وبهذا الفوز، رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 79 نقطة في صدارة الترتيب، وكان قد ضمن تتويجه باللقب الثامن على التوالي منذ الجولة الماضية.

في المقابل، توقف رصيد فرايبورغ عند 45 نقطة في المركز الـ8 على جدول ترتيب فرق "البوندسليغا".

المصدر: RT