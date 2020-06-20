بهدف مقصي قاتل.. واتفورد يجبر ليستر سيتي على التعادل في "البريميرليغ" (فيديو)
فرض واتفورد على ضيفه ليستر سيتي التعادل 1-1 في الأنفاس الأخيرة من المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وظل التعادل السلبي مسيطرا على المباراة حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي حين افتتح ليستر باب التسجيل عن طريق بينيامين تشيلويل بتسديدة صاروخية بيسراه لا تصد ولا ترد.
What a goal from Chilwell. #WATLEIpic.twitter.com/jAY1SAzHeg— A.O.K (@Sir_Khenny) June 20, 2020
وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، سجل كريغ داوسون هدف التعادل لأصحاب الأرض بمقصية رائعة، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.
What way to get an equalizer. Dawson #WATLEIpic.twitter.com/DpRJrn1pOa— Stephen ™ 💙 (@OluwaStephen_) June 20, 2020
وبهذا التعادل، رفع ليستر سيتي رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث، ورفع واتفورد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الـ16 على جدول ترتيب "البريمرليغ".
Full time at Vicarage Road: Watford 1 - 1 Leicester City. #WATLEI— Football Tweet (@Football__Tweet) June 20, 2020
⚽🐝🦊 pic.twitter.com/PNzxND4HHD
المصدر: RT