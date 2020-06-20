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بهدف مقصي قاتل.. واتفورد يجبر ليستر سيتي على التعادل في "البريميرليغ" (فيديو)

الرياضة

بهدف مقصي قاتل.. واتفورد يجبر ليستر سيتي على التعادل في
Reuters
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فرض واتفورد على ضيفه ليستر سيتي التعادل 1-1 في الأنفاس الأخيرة من المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وظل التعادل السلبي مسيطرا على المباراة حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي حين افتتح ليستر باب التسجيل عن طريق بينيامين تشيلويل بتسديدة صاروخية بيسراه لا تصد ولا ترد.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، سجل كريغ داوسون هدف التعادل لأصحاب الأرض بمقصية رائعة، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبهذا التعادل، رفع ليستر سيتي رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث، ورفع واتفورد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الـ16 على جدول ترتيب "البريمرليغ".

المصدر: RT

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