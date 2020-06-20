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وفاة أسطورة إنتر ميلان الإيطالي

الرياضة

وفاة أسطورة إنتر ميلان الإيطالي
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أعلن إنتر ميلان، السبت، وفاة نجم الفريق السابق ماريو كورسو عن عمر ناهز 78 عاما، والذي هيمن على كرة القدم الإيطالية في حقبة الستينيات من القرن الماضي.

وذكر إنتر عبر حسابه على "تويتر"، أن ماريو كورسو نجح بقدمه اليسرى، في أن يسحر العالم ضمن صفوف فريق يمثل علامة بارزة لحقبة من تاريخ كرة القدم.

وكان كورسو لاعبا موهوبا بشكل كبير في مركز الجناح الأيسر، واشتهر بمهارته في تنفيذ الضربات الحرة، كما تألق بشكل هائل في التسديد بالقدم اليسرى.

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كورسو لعب لإنتر ميلان من 1957 إلى 1973 وفاز مع النادي بثمانية ألقاب محلية وقارية. 

كذلك شارك كورسو في 23 مباراة دولية سجل خلالها 4 أهداف للمنتخب الإيطالي، ولعب موسمين ضمن صفوف جنوى في نهاية مسيرته الاحترافية، وبعدها بدأ مسيرته التدريبية التي قضى أغلبها مع فرق الشباب.

المصدر: inter.it

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