وفاة أسطورة إنتر ميلان الإيطالي

أعلن إنتر ميلان، السبت، وفاة نجم الفريق السابق ماريو كورسو عن عمر ناهز 78 عاما، والذي هيمن على كرة القدم الإيطالية في حقبة الستينيات من القرن الماضي.

وذكر إنتر عبر حسابه على "تويتر"، أن ماريو كورسو نجح بقدمه اليسرى، في أن يسحر العالم ضمن صفوف فريق يمثل علامة بارزة لحقبة من تاريخ كرة القدم.

وكان كورسو لاعبا موهوبا بشكل كبير في مركز الجناح الأيسر، واشتهر بمهارته في تنفيذ الضربات الحرة، كما تألق بشكل هائل في التسديد بالقدم اليسرى.

Mario Corso has passed away, a man who was Inter through and through and an eternal champion, gifted with infinite class. He enchanted the world with his left foot in team that marked an era. The thoughts and love of every one of us go to his family at this difficult time. #FCIMpic.twitter.com/7XdHOK9gSK — Inter (@Inter_en) June 20, 2020

There are some people who are simply destined to go down in history, eternal champions and unique talents whom you simply can’t help but adore.



Farewell Mario, we’ll miss everything about you 👉 https://t.co/x8gILuGA9kpic.twitter.com/nP9PsmQNy3 — Inter (@Inter_en) June 20, 2020

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كورسو لعب لإنتر ميلان من 1957 إلى 1973 وفاز مع النادي بثمانية ألقاب محلية وقارية.

كذلك شارك كورسو في 23 مباراة دولية سجل خلالها 4 أهداف للمنتخب الإيطالي، ولعب موسمين ضمن صفوف جنوى في نهاية مسيرته الاحترافية، وبعدها بدأ مسيرته التدريبية التي قضى أغلبها مع فرق الشباب.

المصدر: inter.it