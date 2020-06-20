وفاة حارس مرمى برازيلي سابق عن عمر 26

توفي حارس المرمى السابق لنادي ABC البرازيلي ويليان كروز عن عمر 26 عاما بسبب نوبة قلبية في ساو باولو.

ونعى النادي حارسه الذي كان جزءا من الفريق من 2011 حتى 2016 وقال في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: "ببالغ الأسى ينعى مجلس إدارة نادي ABC، نيابة عن جميع أعضائه والمشجعين وفاة حارس مرمى النادي السابق ويليان كروز دوس سانتوس".

وتابع: "نعرب عن خالص تعاطفنا مع العائلة والأصدقاء في هذه اللحظة الحزينة".

واعتزل كروز كرة القدم في عام 2019، ليعيش في العاصمة البرازيلية، حيث عمل مصفف شعر وعارض أزياء.

المصدر: futebolinterior