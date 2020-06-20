بالفيديو.. ميسي يتجنب عقوبة الطرد

شهدت مباراة برشلونة وإشبيلية، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني بكرة القدم، مشهدا غير اعتيادي من الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد البارسا.

وتدخل دييغو كارلوس لاعب إشبيلية بعنف على لويس سواريز، مهاجم برشلونة في الدقيقة 45 وهو ما أشعل غضب ميسي، ليدخل في نقاش حاد مع لاعب الفريق المضيف انتهى بإسقاطه أرضا، لينفعل بدورهم لاعبو الفريق الأندلسي.

ولم يشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه ميسي، بينما أعطى إنذارا لفرناندو ريغس، لاعب إشبيلية، وسيرخيو بوسكيتس، نجم برشلونة، بسبب اعتراضهما أثناء الحديث معه.

Only a furious Messi could be more dangerous than Messi. 🐐pic.twitter.com/V0x2aSWtya — Prateek. (@Prateeeex_) June 19, 2020

Something Media doesn't show or talk about when it's Messi and not Cristiano Ronaldo or Sergio Ramos. pic.twitter.com/vaUIOq5Fpq — ُ (@BlancoAbhi) June 19, 2020

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اللقطة أثارت الجدل وتسببت في عاصفة من الغضب من جماهير النادي الأندلسي ونظيرتها في ريال مدريد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مفادها أن ميسي هرب من بطاقة حمراء مؤكدة ولكن محاباة حكام المباراة حالت دون ذلك.

بالمقابل نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية رأي أندوخار أوليفر، خبير التحكيم الخاص بالصحيفة رأيه في الواقعة وقال إنه لم يكن على الحكم طرد ميسي، والبطاقة الصفراء كانت أكثر ما يستحقه، مضيفا أن كارلوس بالغ كثيرا في رد فعله.

المصدر: "وكالات"