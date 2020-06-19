برشلونة يهدر نقطتين ثمينتين أمام إشبيلية في "الليغا" (فيديو)

سقط برشلونة في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه إشبيلية في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

ولم يستطع أي من الفريقين هز الشباك رغم الفرص العديدة التي سنحت للاعبيهما خلال دقائق المباراة.

CRÓNICA | 0-0. El Barcelona no pasa del empate ante el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán y ello hace que peligre su liderato, al que acecha el Real Madrid. #SevillaBarça#LaLigaSantander



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📸José Manuel Vidal pic.twitter.com/scWqpK41a8 — EFE Deportes (@EFEdeportes) June 19, 2020

وبهذا التعادل، أضاف برشلونة نقطة يتيمة إلى رصيده ليصبح 65 نقطة، وأصبح تحت تهديد فقدان صدارة الترتيب في حال فوز غريمه ومطارده ريال مدريد صاحب الـ62 نقطة على مضيفه ريال سوسيداد في ختام الجولة الـ30 من المسابقة بعد غد الأحد.

messi very close to score #SevillaBarcapic.twitter.com/qwX8tOUjvA — Messi the GOAT (@messith78014601) June 19, 2020

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في المقابل، رفع إشبيلية رصيده إلى 52 نقطة وعزز مركزه الثالث على جدول ترتيب "الليغا".

المصدر: RT