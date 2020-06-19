وفاة النسر كايلا "تميمة" كريستال بالاس الإنجليزي (فيديو وصور)

أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي اليوم الجمعة، وفاة تميمته الشهيرة النسر كايلا، عن عمر 28 عاما جراء الإصابة بأزمة قلبية.

وأصيب النسر كايلا بالنقرس الشهر الماضي، وتبرع له مشجعو النادي بـ3 آلاف جنيه إسترليني لعلاجه.

وبات النسر كايلا، تميمة شهيرة لكريستال بالاس في عام 2010، وكان يثير حماس الجماهير من خلال التحليق فوق الملعب قبل بدء المباريات، وبين الشوطين.

ونشر كريستال بالاس اليوم صورة لنسره المُلهم، وأرفقها بالقول: "نشعر بالحزن العميق لموت كايلا، سنفتقده بشدة".

كما نشر النادي فيديو للنسر الراحل، وعلق عليه: "طر عاليا كايلا".

We are deeply saddened to hear that Kayla has passed away.



We will miss her sorely.#CPFCpic.twitter.com/tYMpRe6NOp — Crystal Palace F.C. (H) (@CPFC) June 19, 2020

ويحل كريستال بالاس ضيفا على بورنموث غدا السبت ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

A true icon and representation of our club 🦅



Fly high Kayla ❤️💙 #CPFCpic.twitter.com/W1CvdCwPc0 — Beulah Pickles (@Beulah12) June 19, 2020

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المصدر: وكالات