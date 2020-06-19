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وفاة النسر كايلا "تميمة" كريستال بالاس الإنجليزي (فيديو وصور)

الرياضة

وفاة النسر كايلا
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أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي اليوم الجمعة، وفاة تميمته الشهيرة النسر كايلا، عن عمر 28 عاما جراء الإصابة بأزمة قلبية.

وأصيب النسر كايلا بالنقرس الشهر الماضي، وتبرع له مشجعو النادي بـ3 آلاف جنيه إسترليني لعلاجه.

وبات النسر كايلا، تميمة شهيرة لكريستال بالاس في عام 2010، وكان يثير حماس الجماهير من خلال التحليق فوق الملعب قبل بدء المباريات، وبين الشوطين.

ونشر كريستال بالاس اليوم صورة لنسره المُلهم، وأرفقها بالقول: "نشعر بالحزن العميق لموت كايلا، سنفتقده بشدة".

كما نشر النادي فيديو للنسر الراحل، وعلق عليه: "طر عاليا كايلا".

ويحل كريستال بالاس ضيفا على بورنموث غدا السبت ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

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المصدر: وكالات

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