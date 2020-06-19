وفاة النسر كايلا "تميمة" كريستال بالاس الإنجليزي (فيديو وصور)
أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي اليوم الجمعة، وفاة تميمته الشهيرة النسر كايلا، عن عمر 28 عاما جراء الإصابة بأزمة قلبية.
وأصيب النسر كايلا بالنقرس الشهر الماضي، وتبرع له مشجعو النادي بـ3 آلاف جنيه إسترليني لعلاجه.
وبات النسر كايلا، تميمة شهيرة لكريستال بالاس في عام 2010، وكان يثير حماس الجماهير من خلال التحليق فوق الملعب قبل بدء المباريات، وبين الشوطين.
❤️💙 Fly high, Kayla.#CPFCpic.twitter.com/nP6aNEDubP— Crystal Palace F.C. (H) (@CPFC) June 19, 2020
ونشر كريستال بالاس اليوم صورة لنسره المُلهم، وأرفقها بالقول: "نشعر بالحزن العميق لموت كايلا، سنفتقده بشدة".
كما نشر النادي فيديو للنسر الراحل، وعلق عليه: "طر عاليا كايلا".
We are deeply saddened to hear that Kayla has passed away.— Crystal Palace F.C. (H) (@CPFC) June 19, 2020
We will miss her sorely.#CPFCpic.twitter.com/tYMpRe6NOp
ويحل كريستال بالاس ضيفا على بورنموث غدا السبت ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".
A true icon and representation of our club 🦅— Beulah Pickles (@Beulah12) June 19, 2020
Fly high Kayla ❤️💙 #CPFCpic.twitter.com/W1CvdCwPc0
المصدر: وكالات