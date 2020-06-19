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سيارة فاخرة تورط بوغبا مع الشرطة (صورة)

الرياضة

سيارة فاخرة تورط بوغبا مع الشرطة (صورة)
Reuters PAUL CHILDS
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تم حجز سيارة رولز رويس التي يملكها نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا من قبل الشرطة الإنجليزية بعد سحبها بسبب مخالفته للوائح السير في إنجلترا.

وأوقف بوغبا أثناء قيادته للسيارة التي تحمل لوحة أرقام فرنسية بالقرب من مطار مانشستر، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن القوانين الإنجليزية، تنص على أن أي مقيم في إنجلترا عليه ترخيص السيارة الأجنبية بحد أقصى خلال أسبوعين، وهو ما لم يفعله لاعب خط الوسط الفرنسي.

سيارة فاخرة تورط بوغبا مع الشرطة (صورة)
thesun.co.uk
سيارة فاخرة تورط بوغبا مع الشرطة (صورة)
thesun.co.uk
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وسيكون على بوغبا دفع غرامة قدرها 150 جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 20 جنيها عن كل يوم ستكون فيه السيارة بالحجز.

ولكن المبلغ لن يكون كبيرا لنجم من نجوم "الشياطين الحمر" الذين يكسبون 15 مليون جنيه إسترليني سنويا في "أولد ترافورد".

ويتحضر بوغبا مع فريقه لمواجهة توتنهام الجمعة على ملعب الفريق اللندني، ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: thesun

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