كلوب يحسم موقف صلاح أمام إيفرتون

أعلن يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن جاهزية كامل قائمته لمواجهة إيفرتون المقررة مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعانى محمد صلاح وأندي روبرتسون من إصابات خفيفة جعلت بعض الأنباء تشير إلى إمكانية غيابهما عن مباراة "الريدز" القادمة، لكن كلوب أكد على جاهزيتهما وعلى تدربهما بصورة طبيعية في الأيام الماضية مع الفريق.

وجاءت تصريحات كلوب في الموقع الرسمي للنادي وقال فيها: "في الوقت الحالي، لا يوجد مستبعدون حقا لمباراة الأحد، ولكن يجب أن نرى، البعض تدرب كثيرا والبعض الآخر أقل، الأخبار الجيدة في النهاية سيكون لدينا فريق جيد على أرض الملعب بنسبة 100%".

We have no players ruled out of our return to action at @Everton on Sunday, Jürgen Klopp has confirmed 🙌🔴 — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) June 18, 2020

إقرأ المزيد

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 82 نقطة ويحتاج فقط إلى الفوز بست نقاط من أجل تنصيبه بطلا للبطولة للمرة الأولى منذ 30 عاما، ويأمل كلوب في أن يكون الفوز في ديربي الميرسيسايد أول خطوة تجاه التتويج.

وعادت الحياة مجددا للدوري الممتاز الأربعاء بمباراتين مؤجلتين بين شيفيلد يونايتد وأستون فيلا، ومانشستر سيتي وأرسنال على أن تنطلق الجولة الثلاثون يوم الجمعة، خلف أبواب موصدة.

المصدر: liverpoolfc