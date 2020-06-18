رسميا.. تشيلسي يعلن التعاقد مع هداف لايبزيغ

حسم تشيلسي سباق الظفر بخدمات الألماني تيمو فيرنر قادما من لايبزيغ بصورة رسمية الخميس، مقابل 55 مليون يورو بعدما كان على رادار ليفربول لأشهر.

وقال تشيلسي في بيان عبر موقعه الرسمي، إنه توصل لاتفاق مع النادي، واللاعب حول بنود التعاقد الشخصية.

ويعد فيرنر البالغ 24 عاما ثاني أبرز هدافي الدوري الألماني، بعد روبرت ليفاندوفيسكي، مهاجم بايرن ميونخ.

We have some @TimoWerner news for you! 👀 — Chelsea FC (at 🏡) (@ChelseaFC) June 18, 2020

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ولعب فيرنر 157 مباراة مع لايبزيغ الألماني على مدار الأربعة مواسم الأخيرة وتمكن من تسجيل 93 هدفا وصناعة 40 آخرين، وفي هذا الموسم 2019-2020، هو الهداف الثاني للبوندسليغا برصيد 26 هدفا مع تسجيله 6 آخرين ببطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا.

وشارك فيرنر مع منتخب بلاده للمرة الأولى في مايو 2017 أي بعد الانضمام بعام إلى لايبزيغ، وسجل بقميص منتخب "المانشافت" 11 هدفا وصنع هدفين في 29 مباراة.

وهذه هي الصفقة الثانية التي تجريها إدارة البلوز في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بعد حسم التعاقد مع حكيم زياش من أياكس الشهر الماضي.

المصدر: chelseafc.com