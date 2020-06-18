زيادة هائلة في متابعة الدوري الإسباني

شهدت نسبة متابعة الدوري الإسباني لكرة القدم عالميا ارتفاعا بأكثر من 48 % منذ عودة الموسم عقب توقفه لنحو ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا وفقا لتصريحات رابطة الدوري، الخميس.

وبالاطلاع على دراسة احصائية قامت بها شركة نيلسن سبورتس للجولة الأولى من المباريات بعد استئناف البطولة في 11 يونيو بدون جماهير، قالت الرابطة إن أكبر نسبة من الزيادة جاءت في إفريقيا إذ وصلت إلى 73 %.

وزادت نسبة المتابعة في آسيا أيضا ووصلت إلى 72 % حيث أبرمت الرابطة اتفاقا مع "فيسبوك" لإذاعة المباريات مجانا في شبه القارة الهندية منذ 2018.

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وفي أوروبا زادت المتابعة بنسبة تجاوزت 56 % وكانت الزيادة واضحة للغاية في بلجيكا (130 %) والتي ألغت الموسم المحلي بسبب الجائحة.

وارتفعت المتابعة محليا بنسبة 12 %.

وقال متحدث باسم الرابطة إن أكثر المباريات متابعة كانت فوز ريال مدريد 3-1 على إيبار ثم تغلب برشلونة 4-0 على ريال مايوركا ثم انتصار إشبيلية 2-0 على غريمه وجاره ريال بيتيس والتي كانت أول مباراة منذ استئناف الموسم.

المصدر: "رويترز"