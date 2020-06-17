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نابولي يجدد عقد هدافه التاريخي (صور)

الرياضة

نابولي يجدد عقد هدافه التاريخي (صور)
Globallookpress Lm
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أعلن نادي نابولي الإيطالي اليوم الأربعاء، تمديد عقد نجمه البلجيكي درايس ميرتينز البالغ 33 عاما حتى صيف عام 2022.

وحسب الموقع الرسمي لنابولي، فإن ميرتينز وقع مع النادي على عقد جديد حتى صيف 2022، مع إمكانية التمديد لسنة ثالثة.

وقال أوريليو دي لورنتييس رئيس نابولي عبر حسابه في "تويتر": "يسعدنا أن نكون معا لفترة طويلة مقبلة.. يحيا درايس".

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ومدد اللاعب الدولي البلجيكي الذي انضم إلى نابولي في صيف 2013، عقده قبل ساعات معدودة من نهائي كأس إيطاليا بين فريقه ويوفنتوس.

وينفرد ميرتينز بلقب الهداف التاريخي لنادي نابولي على مر العصور بعد أن سجل هدفه الـ122 بقميص النادي، وذلك في نصف نهائي كأس إيطاليا أمام إنتر ميلان السبت الماضي، ليفك الشراكة مع السلوفاكي ماريك هامشيك صاحب 121 هدفا سجلها عندما كان يلعب بقميص نابولي.

المصدر: وكالات

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