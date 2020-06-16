بالفيديو.. مارادونا يهنئ ميرتينزعلى لقب الهداف التاريخي لنابولي بطريقة مميزة

هنأ الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا المهاجم البلجيكي دريس ميرتينز على تحطيمه الرقم القياسي كأفضل هداف في تاريخ نابولي الإيطالي، برصيد 122 هدفا، بطريقة مميزة.

وظهر مارادونا، عبر فيديو على صفحته الرسمية بـ"إنستغرام"، ممسكا بقميص ميرتينز بعد أن سجل النجم البلجيكي هدفه 122 خلال تأهل نابولي لنهائي كأس إيطاليا، عقب التعادل 1-1 مع إنتر ميلان، السبت، قال فيه:"مرحبا يا صديقي، أنا فخور بك لتحطيم الرقم القياسي كهداف تاريخي للفريق، لأن نابولي سوف يتحسن كل يوم".

وتابع الأسطورة الأرجنتينية قائلا: "أود أن يكون لدينا فريق يتفوق على الفريق الذي لعبت فيه، حتى نتمكن من الفوز بالدوري الإيطالي مرة أخرى، من أجل شعب نابولي".

وجاء رد ميرتينز، على تهنئة مارادونا، بقوله: "شكرا على كلماتك الرقيقة".

وظل مارادونا الهداف التاريخي لنابولي خلال ثلاثة عقود برصيد 115 هدفا، قبل أن يحطم السلوفاكي ماريك هامشيك الرقم عام 2017.

ورحل هامشيك عن نابولي وفي جعبته 121 هدفا، ونجح ميرتينز في كسر الرقم، وتلقى التهنئة من هامشيك أولا ثم مارادونا.

وكان ميرتينز، البالغ 33 عاما، قد انضم لصفوف نابولي، صيف عام 2013، قادما من فريق إيندهوفن الهولندي، وخاض مع الفريق 310 مباريات في جميع المسابقات، وتوج بلقبي الكأس وكأس السوبر الإيطالي مع الفريق.

المصدر: instagram\maradona