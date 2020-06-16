شاهد.. مدرب برشلونة يبهر لاعبيه بهدف عالمي

شهدت تدريبات برشلونة الاثنين، لمحة فنية رائعة من كيكي سيتين، المدير الفني للفريق الكتالوني، بتسجيله هدفا عالميا عقب نهاية تدريبات لاعبيه.

واستقبل سيتيتن تمريرة أرضية من الجانب الأيسر لسيرخيو بوسكيتس، لعبها المدرب بطريقة رائعة وظهره للمرمى، وأشار بثقة إلى دخول الكرة الشباك دون النظر إليها.

🌟⚽️¡QUÉ CALIDAD! ¡OJO al TOQUE de @QSetien en el entrenamiento del Barça!



¡Te esperamos a las 12 de la noche en #ElChiringuitoDeMega! pic.twitter.com/A2DqGfpZTW — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 15, 2020

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وتولى سيتين قيادة تدريب برشلونة خلفا للمدرب السابق إرنستو فالفيردي في شهر يناير الماضي.

ولم تشهد مسيرة المدرب الستيني كلاعب إنجازات كبيرة، حيث كان لاعب وسط مع راسينغ سانتاندر وأتلتيكو مدريد، واكتفى بالتواجد على مقاعد البدلاء رفقة منتخب الماتادور الإسباني في كأس العالم 1986 ولم يشارك.

ويتحضر برشلونة للقاء ليغانس مساء اليوم على ملعبه "كامب نو" ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: elchiringuitotv