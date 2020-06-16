في زمن كورونا.. ميسي يتفوق على رونالدو

مازال االصراع التاريخي بين نجمي برشلونة ليونيل ميسي ويوفنتوس، كريستيانو رونالدو، يثير شهية الجميع لمعرفة محطات السباق بينهما.

وسلطت الضوء صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية على الهدف الذي سجله ميسي في المباراة التي انتهت بفوز فريقه برباعية نظيفة أمام ريال مايوركا، في أول مباراة بعد عودة النشاط، عقب فترة التوقف بسبب تفشي وباء كورونا، ورفع به رصيده إلى 20 هدفا في الليغا هذا الموسم.

😲 Para Messi la 'nueva normalidad' no existe. Es su normalidad



📈 Suma 12 temporadas consecutivas con 20 goles o más y va camino de su séptimo 'Pichichi'



A 9️⃣ días de cumplir 3️⃣3️⃣ años, lanzó en su reencuentro con el balón un mensaje cargado de futuro



🌟 Sigan disfrutándolo pic.twitter.com/vh5MpzZEsA — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 15, 2020

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وقالت الصحيفة إن ميسي بات أول لاعب يسجل 20 هدفا أو أكثر من 12 موسما متتاليا ببطولات الدوري، وهو رقم قياسي.

وأضافت أن البرتغالي كريستيانو رونالدو بات في المركز الثاني خلف ميسي بـ11 موسما على التوالي (9 مواسم في الليغا، وموسمان في الدوري الإيطالي).

وأشارت الصحيفة، إلى أن أقرب ملاحقي الثنائي هم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، والأرجنتيني سيرخيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي، والفرنسي تيري هنري المعتزل بـ5 مواسم متتالية.

المصدر: "وكالات"