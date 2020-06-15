ميسي على بعد هدفين من رقم "تهديفي" مميز (صور)

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة على بعد هدفين فقط ليصل لهدفه الـ700 مع النادي الكتالوني ومنتخب بلده.

Messi is:



2 goals from 700.



9 assists from 300.



15 goals from Pele's Santos record of 643. pic.twitter.com/u0KrPFSVAf — Barca Galaxy (@barcagalaxy) June 13, 2020

وأحرز الساحر الأرجنتيني أفضل لاعب في العالم 6 مرات، خلال مسيرته الكروية حتى الآن، 628 هدفا مع برشلونة، و70 هدفا مع الأرجنتين، بمجموع 698 هدفا، ويتبقى له تسجيل هدفين ليصل لحاجز الـ700.

✅ 2 gols pra 700

✅ 9 assistências pra 300



Um atacante que consegue fazer gols e distribuir diversas assistências...



Nunca mais na história do futebol isso será visto! 👽



¡¡¡Apenas Messi!!! pic.twitter.com/1aP4QYygnv — Lionel Messi Brasil (@MessiLeoBrasil) June 13, 2020

كما صنع ميسي 249 هدفا مع برشلونة و42 هدفا مع الأرجنتين، بمجموع 291 تمريرة حاسمة، ويتبقى له 9 تمريرات حاسمة ليصل لحاجز الـ300.

Contagem regressiva!



Falta apenas 2 gols pra Messi chegar a 700 na carreira! pic.twitter.com/BSAdGffejG — Lionel Messi Brasil (@MessiLeoBrasil) June 13, 2020

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يذكر أن ميسي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني "الليغا" برصيد 20 هدفا، وبفارق 6 أهداف عن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد صاحب الـ14 هدفا، مع تبقي 10 جولات من عمر المسابقة هذا الموسم.

المصدر: وكالات