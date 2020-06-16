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أسطورة ريال مدريد: أنا محظوظ لأنني لم ألعب ضد ميسي

الرياضة

أسطورة ريال مدريد: أنا محظوظ لأنني لم ألعب ضد ميسي
AFP
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أبدى قائد ريال مدريد الأسبق، الإسباني فرناندو هييرو، سعادته بعدم لعبه خلال مسيرته الاحترافية، ضد قائد نادي برشلونة الحالي، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال أسطورة ريال مدريد البالغ 52 عاما في تصريحات صحفية: "أعتبر نفسي محظوظا لأنني لم ألعب ضد ميسي.. كان مارادونا (أسطورة كرة القدم الأرجنتينية) لاعبي المفضل في طفولتي، لكن ما فعله ميسي على مدى السنوات الـ15 الماضية، شيء مدهش".

وقضى هييرو 14 عاما في صفوف ريال مدريد بين العامين 1989 و2003، وخاض معه خلال هذه الفترة، 588 مباراة سجل خلالها 124 هدفا، وتوج مع "الميرينغي" بعدة ألقاب، أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا في ثلاث مناسبات، ولقب الدوري الإسباني خمس مرات.

المصدر: Bleacher Report Football

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