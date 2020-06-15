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ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة نجمه (صورة)

الرياضة

ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة نجمه (صورة)
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أصدر نادي ريال مدريد الإسباني بيانا رسميا اليوم الاثنين، حول الإصابة التي تعرض لها مؤخرا نجمه لوكاس فاسكيز البالغ 28 عاما.

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وجاء في بيان النادي الملكي: "أظهرت الفحوص الطبية التي أجريت اليوم للاعبنا لوكاس فاسكيز من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد أنه يعاني من إصابة في العضلة النعلية اليمنى. بانتظار تطور حالته".

وتسببت تلك الإصابة في غياب فاسكيز عن أول مباراة للريال عقب عودة النشاط، خلال مواجهة إيبار أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي حسمها "الميرينغي" لمصلحته بنتيجة 3-1.

المصدر: realmadrid.com

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