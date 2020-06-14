 
مباشر

جورجينا تصاب بعدوى رونالدو

الرياضة

جورجينا تصاب بعدوى رونالدو
instagram/Cristiano Ronaldo
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o3kk

صرحت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، بأن صديقها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يعتبر أفضل مدرب لها على الإطلاق، وتتعلم منه في كل يوم شيئا جديدا.

ويبدو أن جورجينا لا تكل ولا تمل من التمارين الرياضية مثل الدون رونالدو، وتواصل نشر مقاطع فيديو وصور للتمارين الرياضية التي تقوم بها للمحافظة على لياقتها البدنية ورشاقتها.

وقد نشرت الحسناء الإسبانية هذه المرة صورة على صفحتها عبر تطبيق "إنستغرام" تظهر فيها مرونة جسدها.

إقرأ المزيد
جورجينا: كان مخجلا لي في البداية التدرب مع كريستيانو
جورجينا: كان مخجلا لي في البداية التدرب مع كريستيانو

وأدلت جورجينا مؤخرا بتصريحات كشفت فيها بأنها خلال فترة الحجر الصحي، كانت تشعر بالخجل من التدريب مع البرتغالي، بقولها: "في البداية كنت أشعرت بالخجل من التدريب مع كريستيانو. تخيل أنك مضطر للتدريب مع كريستيانو في نفس المكان ومعه".

وأوضحت: "كنت أتدرب في المنزل عندما كان يذهب للتدريب في ناديه حتى نتمكن من قضاء المزيد من الوقت معا. لكن بعد ذلك ذهب هذا الشعور والآن أحب ممارسة الرياضة معه. لقد أصبح أعظم دافع وحافز لي".

وأضافت جورجينا: "ليس هناك شك في أنه (كريستيانو) يتدرب أكثر وأفضل مني. من المضحك المقارنة. إنه رياضي محترف. ولكن الآن لدي مدرب أفضل في المنزل، وكل يوم أتعلم منه شيئا جديدا".

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا