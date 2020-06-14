جورجينا تصاب بعدوى رونالدو

صرحت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، بأن صديقها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يعتبر أفضل مدرب لها على الإطلاق، وتتعلم منه في كل يوم شيئا جديدا.

ويبدو أن جورجينا لا تكل ولا تمل من التمارين الرياضية مثل الدون رونالدو، وتواصل نشر مقاطع فيديو وصور للتمارين الرياضية التي تقوم بها للمحافظة على لياقتها البدنية ورشاقتها.

وقد نشرت الحسناء الإسبانية هذه المرة صورة على صفحتها عبر تطبيق "إنستغرام" تظهر فيها مرونة جسدها.

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وأدلت جورجينا مؤخرا بتصريحات كشفت فيها بأنها خلال فترة الحجر الصحي، كانت تشعر بالخجل من التدريب مع البرتغالي، بقولها: "في البداية كنت أشعرت بالخجل من التدريب مع كريستيانو. تخيل أنك مضطر للتدريب مع كريستيانو في نفس المكان ومعه".

وأوضحت: "كنت أتدرب في المنزل عندما كان يذهب للتدريب في ناديه حتى نتمكن من قضاء المزيد من الوقت معا. لكن بعد ذلك ذهب هذا الشعور والآن أحب ممارسة الرياضة معه. لقد أصبح أعظم دافع وحافز لي".

وأضافت جورجينا: "ليس هناك شك في أنه (كريستيانو) يتدرب أكثر وأفضل مني. من المضحك المقارنة. إنه رياضي محترف. ولكن الآن لدي مدرب أفضل في المنزل، وكل يوم أتعلم منه شيئا جديدا".

المصدر: وكالات