جيسيكا آيه تسقط أمام كالفيللو (فيديو)

تعرضت الأمريكية جيسيكا آيه لهزيمة قاسية أمام مواطنتها سنيثيا كالفيللو، في النزال الذي جمعهما، اليوم الأحد، ضمن بطولة الفنون القتالية المختلطة "UFC Fight Night APEX"، في لاس فيغاس.

وخسرت جيسيكا، البالغة من العمر 33 عاما، في الجولات الثلاث بإجماع قرار الحكام، بواقع: (46-49) و(46-49) و(47-48) في لاس فيغاس، بالولايات المتحدة الأمريكية.

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كما خسرت جيسيكا آيه نسبة 25% من مستحقاتها المالية، بسبب فشلها في تخفيف وزنها، الذي فاق الحد المطلوب بمقدار 90 غراما.

وحققت سنيثيا كالفيللو (32 عاما) انتصارها التاسع في مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمة واحدة، وتعادل واحد.

بينما منيت جيسيكا آيه (33 عاما) بالهزيمة الثامنة في مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل 15 انتصارا.

المصدر: وكالات