شاهد.. مقاتلة تضطر للوقوف عارية على الميزان قبل النزال

أخفقت الأمريكية جيسيكا آيه في تخفيف وزنها إلى الحد المطلوب، عشية نزالها ضد مواطنتها سنيثيا كالفيللو، ضمن بطولة الفنون القتالية المختلطة "UFC Fight Night APEX"، في لاس فيغاس.

واضطرات جيسيكا، البالغة من العمر 33 عاما، إلى خلع جميع ملابسها، والوقوف بالكاد على الميزان عارية، ولكن مع ذلك فقد فاق وزنها الحد المطلوب بمقدار 90 غراما، ليطفو إلى السطح مشكلة عملية التجفيف لتخفيف الوزن، التي تشكل تهديدا حقيقيا لحياة رياضي الفنون القتالية المختلطة.

For the second straight fight after challenging for the women's flyweight title a year ago, Jessica Eye missed her mark on the scale. This time, it was by a fraction – 126.25 pounds, with the mask on, at the #UFCVegas2 official weigh-ins. https://t.co/AtuBHXx62Xpic.twitter.com/6kBBiYafmD — MMA Junkie (@MMAjunkie) June 12, 2020

Your Saturday night main event!



📺 We'll see you tomorrow night on @ESPN and E+ #UFCVegas2pic.twitter.com/i9xjzyvcH2 — UFC (@ufc) June 12, 2020

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وأوضحت المقاتلة بأن سبب عدم إظهارها الوزن المطلوب هو عدم توفر الوقت الكافي لديها لقضاء حاجتها في الوقت المناسب: "أنا بخير. كان الجو باردا جدا في القاعة، لقد كنت باردة. لا توجد أي دهون على الإطلاق في جسدي، خاصة بعد التجفيف، أعتذر عن زيادة الوزن بمقدار 90 غراما. إنه جنون. كان يتعين علي الذهاب إلى المرحاض قبل عملية الوزن. شكرا للجميع، لا أستطيع الانتظار للمنافسة غدا".

وسيقام النزال بين جيسيكا آيه وسنيثيا كالفيللو، غدا الأحد، في لاس فيغاس، بالولايات المتحدة الأمريكية، رغم فشل الأولى في تخفيف وزنها إلى الحد المسموح به، ولكنها ستخسر نسبة 25% من مستحقاتها المالية.

المصدر: وكالات