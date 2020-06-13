الاتحاد المصري للكرة ينفي إلغاء الدوري

نفى مصدر باللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وجود أي توجه لدى اللجنة بإلغاء الدوري الممتاز في نسخته الحالية.

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وأوضح المصدر أن اللجنة حريصة كل الحرص على استكمال المسابقة، ولكن القرار يعود في النهاية للدولة صاحبة القرار الفاصل في عودة الدوري من عدمه، وفقا لخطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي أكد أن الحكومة وحدها صاحبة قرار عودة الدوري من عدمه وفقا لما تراه في صالح المجتمع في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.

وأضاف المصدر أن هناك بعض الشخصيات تدعي كذبا أن أعضاء اللجنة الخماسية يسعون ويجتهدون لإلغاء الدوري، وكيف يكون ذلك واللجنة قدمت تصورا لوزارة الشباب والرياضة لعودة الدوري منذ فترة طويلة، ولكن القرار الفيصل في ذلك يعود للحكومة وفقا لما قرره الاتحاد الدولي، ولا يوجد عضو واحد في الاتحاد "الجبلاية" يسعى لإلغاء الدوري، كما يردد البعض، والاتحاد يعمل بكل قوة من أجل استئناف النشاط واستكمال الدوري والكأس بما يخدم مصالح الأندية والكرة المصرية.

وشدد المصدر على أن اللجنة بذلت مجهودا ضخما فى النسخة الحالية من الدوري، الذي شهد لأول مرة في تاريخ مصر استخدام تقنية "الفار" واعتماد كرة موحدة للمباريات وغيره من التطور الهائل وبالتالي حريصة على استكمال ما بدأته وتسعى لاستكمال الدوري، ولكن القرار في النهاية يعود للدولة والحكومة.

المصدر: RT