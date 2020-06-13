رسميا.. الزمالك يعلن تجديد عقد مدربه
AFP Mahmoud KHALED
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أعلن نادي الزمالك المصري لكرة القدم، اليوم السبت، رسميا تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للقلعة البيضاء، لمدة موسم آخر.
وكتب نادي الزمالك عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "باتريس كارتيرون معنا لمدة موسم آخر، تمنوا حظا جيدا لمدربنا في مواصلة حصد البطولات".
باتريس كارتيرون معنا لمدة موسم آخر. 🤝📝— Zamalek SC (@ZSCOfficial) June 13, 2020
تمنوا حظًا جيدا لمدربنا في مواصلة حصد البطولات. 👏🏆 pic.twitter.com/lSf158OV72
وتولى باتريس كارتيرون (49 عاما) مهمة تدريب نادي الزمالك، في شهر ديسمبر الماضي، خلفا للصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو".
المصدر: "twitter/zscofficial"