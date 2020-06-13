رسميا.. الزمالك يعلن تجديد عقد مدربه

أعلن نادي الزمالك المصري لكرة القدم، اليوم السبت، رسميا تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للقلعة البيضاء، لمدة موسم آخر.

وكتب نادي الزمالك عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "باتريس كارتيرون معنا لمدة موسم آخر، تمنوا حظا جيدا لمدربنا في مواصلة حصد البطولات".

باتريس كارتيرون معنا لمدة موسم آخر. 🤝📝

تمنوا حظًا جيدا لمدربنا في مواصلة حصد البطولات. 👏🏆 pic.twitter.com/lSf158OV72 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) June 13, 2020

وتولى باتريس كارتيرون (49 عاما) مهمة تدريب نادي الزمالك، في شهر ديسمبر الماضي، خلفا للصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو".

المصدر: "twitter/zscofficial"