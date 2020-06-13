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رسميا.. الزمالك يعلن تجديد عقد مدربه

الرياضة

رسميا.. الزمالك يعلن تجديد عقد مدربه
AFP Mahmoud KHALED
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أعلن نادي الزمالك المصري لكرة القدم، اليوم السبت، رسميا تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للقلعة البيضاء، لمدة موسم آخر.

وكتب نادي الزمالك عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "باتريس كارتيرون معنا لمدة موسم آخر، تمنوا حظا جيدا لمدربنا في مواصلة حصد البطولات".

وتولى باتريس كارتيرون (49 عاما) مهمة تدريب نادي الزمالك، في شهر ديسمبر الماضي، خلفا للصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو".

المصدر: "twitter/zscofficial" 

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