شاهد.. مقاتل روسي ينتشل جثة من نهر

كشف الروسي ألكسندر شليمينكو، لاعب الفنون القتالية المختلطة (MMA)، بأنه عثر على جثة رجل أثناء السباحة مع ابنه في نهر "إرتيش" في مدينة أومسك الروسية، وقام بانتشالها من النهر.

وقال ألكسندر شليمينكو في مقطع فيديو نشره على صفحته عبر تطبيق "إنستغرام": "أيها الأصدقاء، حدثت معي قصة غير سارة اليوم. أثناء السباحة مع ابني، رأيت جثة على بعد 15 مترا من الشاطئ. سحبت الجثة وهي تعود لرجل عمره يتراوح بين (40 و45) عاما. ولكن كل شيء منتهيا، للأسف، كانت المساعدة غير مجدية، لأنه توفي غرقا منذ يوم على الأقل، نظرا لمظهره".

وأضاف المقاتل الروسي: "اتصلت بالشرطة، وانتظر أفرادها لكي يأخذوا الجثة، ليتم التعرف عليها، وما إلى ذلك".

ووجه شليمينكو نداء مفاده: "أيها الرجال، كونوا حذرين أثناء السباحة، عليكم تقييم قدراتكم بعقلانية، لأن شخصا ما ينتظرك في المنزل. إنها حادثة غير سارة. انتشلت جثة من إرتيش، لأول مرة في حياتي".

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يذكر أن ألكسندر شليمنكو، البالغ من العمر 35 عاما، خاض 73 نزالا خلال مسيرته الاحترافية، حقق خلالها 59 انتصارا، مقابل 13 هزيمة، إضافة إلى انتهاء نزال من دون نتيجة.

المصدر: وكالات