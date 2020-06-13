عودة مشروطة للنشاط الرياضي في مصر

كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، الجمعة، عن شرط عودة النشاط الرياضي في مصر.

وقال المستشار سعد، الجمعة، إنه تم السماح بفتح مقرات الأندية بغرض أساسي، وهو التطهير والصيانة، إلى جانب جمع اشتراكات العضوية حتى نهاية الشهر الجاري.

وأكد سعد عبر برنامج تلفزيوني: "النشاط الرياضي سيعود في يوليو المقبل بشكل تدريجي، بشرط انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا حتى نهاية يونيو الجاري، كما هو متوقع".

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وأشار إلى أنه سيجري بحث الأمر في مجلس الوزراء، بنهاية الشهر الجاري، لإصدار قرار رسمي بخصوص موعد عودة النشاط.

واختتم: "الأندية ستفتح أبوابها بدءا من 15 يونيو وسيكون ذلك تمهيدا لإعادة الفتح التدريجي وعودة النشاط، وهذا يتوقف على أعداد المصابين".



وتوقف النشاط الرياضي في مصر، اعتبارا من يوم 14 مارس الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات