مدرب برشلونة يعلق على جاهزية ميسي وحالة سواريز للمشاركة أمام مايوركا

عقد المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، كيكي سيتين، بعد غياب دام لثلاثة أشهر، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مضيفه ريال مايوركا، غدا السبت، في إطار منافسات الجولة 28 من الليغا.

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وتحدث كيكي سيتين خلال المؤتمر الصحفي عبر "فيديو كونفرانس" عن جاهزية نجمه ليونيل ميسي لقيادة الفريق غدا أمام مايوركا، وإمكانية الزج بمهاجم العائد من الإصابة الأوروغوياني لويس سواريز بالتشكيلة الأساسية للبلوغرانا.

وبدأ مدرب برشلونة حديثه بتوجيه رسالة دعم إلى أسر ضحايا فيروس كورونا: "لدينا نحن المدربون نقطة عدم يقين فيما يتعلق بالفترة المقبلة، قد نخمن ما سيحدث، ولكننا لا نعرف في أي وضع سنكون، لا نعرف إذا ما كنا سنظهر قدرات فريق برشلونة الذي أظهرها سابقا أم سنكون مختلفين، ولا ندري إذا ما كنا سنواجه مايوركا السابق أم سنلتقي بمايوركا جديد، الحقيقة الوحيدة الذي أعرفها هو أننا بخير ونحظى بحافز كبير".

وقال سيتين: "ميسي في أفضل حال، لقد تدرب بصورة مثالية وهو بخير للغاية، لا أرى أن هناك مشكلة في مشاركته غدا".

أما فيما يتعلق بسواريز، فقال مدرب برشلونة: "بالتأكيد قد يلعب كأساسي، ولكنه ربما لن يلعب المباراة كاملة، لن نقدم على هذه المخاطرة، كما أنه قد يشارك أيضا كبديل، ولكنه في حالة تسمح له بالمشاركة".

ويتصدر برشلونة حامل اللقب، قائمة الدوري بعد الجولة 27، برصيد 58 نقطة، متقدما بفارق نقطتين على وصيفه ريال مدريد.

المصدر: وكالات