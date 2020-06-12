كروس: لست بحاجة لشرح أي شيء فرونالدو هو الأفضل

أكد الدولي الألماني توني كروس، نجم خط وسط ريال مدريد، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، زميله السابق في "الميرنجي" هو أفضل من زامله خلال مسيرته.

وقال كروس في تصريحات لقناة "DAZN" الألمانية: "لقد لعبت مع العديد من اللاعبين الرائعين في مختلف الأندية ومنتخب ألمانيا، لكن كريستيانو رونالدو هو اللاعب الأفضل".

وأضاف: "عليك فقط أن تقولها كما هي، لست بحاجة لشرح أي شيء، فرونالدو هو الأفضل، لقد حقق إنجازات كبيرة على المستويين الفردي والجماعي خلال السنوات الماضية".

ولعب توني كروس (30 عاما) إلى جوار رونالدو (35 عاما) لمدة 4 مواسم، حيث انتقل إلى صفوف ريال مديد قادما من بايرن ميونخ صيف 2014، قبل أن يرحل رونالدو صيف 2018 إلى يوفنتوس.

وتحدث النجم الألماني عن عودة الدوري الإسباني من جديد، والصراع الشرس بين ريال مدريد وبرشلونة على لقب الليغا، بعد فترة توقف طويلة بسبب تفشي وباء كورونا.

وعلق كروس على المنافسة الشرسة بين الغريمين التقليديين، قائلا: "لقد فزنا على برشلونة قبل كورونا، ثم تعرضنا للخسارة في الأسبوع التالي، وعدنا للمركز الثاني".

واعترف النجم الألماني: "بصراحة، هذا أزعجني كثيرا، الكل في ريال مدريد يريد أن يبقى في الصدارة، ولا نرضى بالمركز الثاني أبدا".

ويتصدر برشلونة قائمة الدوري بعد الجولة 27، برصيد 58 نقطة، متقدما بفارق نقطتين على ريال مدريد، صاحب مركز الوصافة.

المصدر: وكالات