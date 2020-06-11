دراسة علمية: ميسي أفضل مرتين من رونالدو

أجرت شركة المعلومات الهولندية "SciSports "، بالتعاون مع جامعة لوفين البلجيكية، دراسة حول مميزات الغريمين، كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، وليونيل ميسي، قائد برشلونة.

وتوصلت الدراسة إلى مفاجأة من العيار الثقيل، حيث ثبت أن ميسي أفضل مرتين من رونالدو.

واعتمد خلال هذه الدراسة على مجموعة من المعاير، وعلى وجه الخصوص، تحليل ما يقوم به كل لاعب أثناء المباريات (التسديدات، والتمريرات، والمراوغات، وقطع الكرة)، وتأثيره على النتيجة النهائية للقاء.

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وركزت الدراسة على عقد المقارنة بين ميسي ورونالدو خلال الفترة من 2013 وحتى 2018، حيث كان "الدون" في ذلك الوقت، يدافع عن ألوان نادي ريال مدريد، ويمر بأزهى فتراته في عالم كرة القدم.

وحصل رونالدو في هذه الدراسة على 0.61 نقطة، مقابل 1.21 لميسي (أي ضعف نقاط رونالدو تقريبا).

وخلصت الدراسة إلى أن ميسي يتعامل أكثر مع الكرة، ويصنع فرص أكثر، وله تأثير أكبر على النتيجة النهائية للمباراة، مقارونة برونالدو.

المصدر:Sport.es