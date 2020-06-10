جوشوا يواجه تايسون لكن ليس "الحديدي"

أعلن إيدي هيرن المروج لنزالات الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا، أن بطل العالم في الوزن الثقيل، توصل لاتفاق من الناحية المادية مع مواطنه تايسون فيوري على خوض نزالين.

وبدأت المناقشات بين البطلين على خوض نزال على اللقب الموحد لبطولة العالم للوزن الثقيل في وقت مبكر من مايو الماضي، وتوصل الملاكمان لاتفاق مبدئي بخوض نزالين.

ويحمل جوشوا ألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة (IBF)، رابطة الملاكمة العالمية (WBA)، منظمة الملاكمة العالمية (WBO)، ومنظمة الملاكمة الدولية (IBO)، بينما يحمل فيوري لقب مجلس الملاكمة العالمي (WBC).

وقال هيرن لشبكة "سكاي سبورتس نيوز": "لقد حققنا تطورا هائلا. لا يزال هناك بعض الأشياء العديدة المتبقية حيث نبحث عن ملاعب ومواعيد".

وأضاف: "من الممكن القول إنه حدث اتفاق من الناحية المادية على شروط إقامة النزال".

يذكر أن جوشوا استعاد ألقابه الحالية بعد فوزه على المكسيكي الأمريكي آندي رويز في نزال الثأر الذي أقيم بينهما في ديسمبر الماضي، في السعودية.

وكان من المفترض أن يخوض جوشوا نزالا ضد البلغاري كوبرات بوليف على لقب الاتحاد الدولي للملاكمة، في 20 يونيو المقبل، لكن المواجهة تأجلت بسبب تفشي وباء كورونا.

المصدر: رويترز