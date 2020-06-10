جراحة في الركبة تنهي موسم فيدرر.. فهل يعتزل؟

أعلن النجم السويسري روجر فيدرر، حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى في كرة المضرب، أنه سيبتعد عن الملاعب حتى 2021 بعد خضوعه لجراحة جديدة بالمنظار في ركبته اليمنى.

وكتب اللاعب البالغ 38 عاما في بيان نشره على حسابه في "تويتر"، اليوم الأربعاء: "قبل أسابيع عدة، انتكست خلال فترة إعادة التأهيل، واضطررت لإجراء تدخل جديد بالمنظار في ركبتي اليمنى".

وتابع اللاعب الذي حصد في مسيرته الزاخرة 20 لقبا كبيرا "كما حصل معي في فترة الإعداد لموسم 2017، أخطط لأخذ الوقت اللازم كي أكون جاهزا بنسبة 100 بالمئة للعب في أعلى مستوياتي".

وسيجدد هذا الإعلان على الأرجح تكهنات حول احتمال اعتزال السويسري الذي سيتم التاسعة والثلاثين من العمر في الثامن من أغسطس المقبل، ويعود لقبه الأخير في البطولات الكبرى إلى أستراليا المفتوحة 2018.

ويتفوق فيدرر في البطولات الكبرى بفارق بسيط على غريميه الإسباني رافائيل نادال (19 لقبا)، والصربي نوفاك دجوكوفيتش (17 لقبا).

المصدر: أ ف ب