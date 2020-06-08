صلاح يشارك جمهوره صورة هاتف جديد من منزله

نشر النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ويظهر محمد صلاح في الصورة من داخل منزله وهو يروج لأحدث إصدار من إحدى شركات الهواتف العالمية، وعلق عليها بعبارة: "Phones arrived".

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يذكر أنه تحوم الشكوك حول مشاركة محمد صلاح في "ديربي الميرسيسايد" المرتقب الذي سيجمع بين ليفربول ومضيفه إيفرتون يوم 21 يونيو الجاري، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزى الممتاز "البريميرليغ".

المصدر: وكالات