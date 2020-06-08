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بوب برادلي: نصحت صلاح بالتعلم من ميسي

الرياضة

بوب برادلي: نصحت صلاح بالتعلم من ميسي
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كشف الأمريكي بوب برادلي المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، أنه كان يطلب من النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، مشاهدة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي داخل الملعب والتعلم منه.

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وقال برادلي خلال حواره عبر سكايب لبرنامج "الماتش" لقناة "صدى البلد": "ميسي أعظم لاعب في التاريخ هذا أول شيء، كما أنه مميز جدا ويسعدني رؤيته فهو من المريخ".

وأضاف: "كنت أنصح محمد صلاح أن يتعلم من مهارات ميسي، فهو يقدم توجيهات جيدة وبارع بقراراته داخل الملعب".

يذكر أن برادلي درب منتخب مصر في الفترة ما بين عامي (2011 و2013)، لكنه رحل بعد الفشل في الصعود إلى نهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل.

المصدر: وكالات 

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