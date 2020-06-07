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أخبار سارة بشأن اختبارات فيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

الرياضة

أخبار سارة بشأن اختبارات فيروس كورونا في الدوري الإنجليزي
AFP JUNG YEON-JE
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تلقى الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يستعد لاستئناف نشاطه في 17 يوليو، خبرا سارا بصدور نتائج سلسلة الفحوص الأخيرة التي أجراها من دون أي حالات إيجابية بـ"كوفيد-19".

وخضع ما مجموعه 1195 لاعبا وعاملا في طواقم الأندية للفحوص في السلسلة السادسة من الاختبارات التي أجريت يومي الخميس والجمعة.

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وقالت رابطة الدوري الممتاز في بيان مساء السبت: "يمكن لرابطة الدوري الممتاز التأكيد أنه في يومي الخميس 4 يونيو والجمعة 5 يونيو، تم اختبار 1195 لاعبا وموظفا في الأندية للكشف عن فيروس كورونا، ومن بين هذه الاختبارات، لم تظهر أي نتائج إيجابية".

ويعني هذا الإعلان أن عدد الإصابات بفيروس كورونا توقف حتى الآن عند 13 حالة إيجابية من إجمالي 6274 اختبارا تم إجراؤها للاعبين والطواقم، على أن تستمر الاختبارات على أساس مرتين في الأسبوع.

المصدر: "أ ف ب"

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