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أرسنال يدك حصون تشارلتون بسداسية استعدادا لاستئناف "البريميرليغ" (فيديو)

الرياضة

أرسنال يدك حصون تشارلتون بسداسية استعدادا لاستئناف
arsenal.com
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أمطر أرسنال شباك ضيفه تشارلتون بسداسية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم السبت على ستاد الإمارات في العاصمة لندن.

ولم يجد "المدفجية" أي صعوبة في الفوز على تشارلتون المنافس بالدرجة الأولى، في أول مباراة للفريق منذ نحو ثلاثة أشهر بسبب تعليق النشاط الرياضي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسجل إدوارد نكيتيا ثلاثة أهداف "هاتريك"، فيما تكفل الفرنسي ألكسندر لاكازيت والغابوني بيير إيمريك أوباميانغ وجوزيف ويلوك بتسجيل الأهداف الثلاثة الأخرى.

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وجرت المباراة دون جماهير ووسط إجراءات احترازية صارمة، مع سماح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للأندية بخوض مباريات ودية تمهيدا لعودة منافسات الدوري الممتاز في الـ17 من يونيو الجاري، حيث يحل أرسنال ضيفا على مانشستر سيتي.

المصدر: وكالات

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