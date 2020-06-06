أرسنال يدك حصون تشارلتون بسداسية استعدادا لاستئناف "البريميرليغ" (فيديو)

أمطر أرسنال شباك ضيفه تشارلتون بسداسية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم السبت على ستاد الإمارات في العاصمة لندن.

ولم يجد "المدفجية" أي صعوبة في الفوز على تشارلتون المنافس بالدرجة الأولى، في أول مباراة للفريق منذ نحو ثلاثة أشهر بسبب تعليق النشاط الرياضي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

🚨 MATCH HIGHLIGHTS 🚨



📺 Watch the main moments from today's 6-0 win over Charlton Athletic at Emirates Stadium 👇 — Arsenal (@Arsenal) June 6, 2020

وسجل إدوارد نكيتيا ثلاثة أهداف "هاتريك"، فيما تكفل الفرنسي ألكسندر لاكازيت والغابوني بيير إيمريك أوباميانغ وجوزيف ويلوك بتسجيل الأهداف الثلاثة الأخرى.

🎯 The pass from David

🍽️ The touch from Ains

🚀 The finish from Laca



🔥 A lovely goal for @LacazetteAlex! pic.twitter.com/7nPs4sp2TX — Arsenal (@Arsenal) June 6, 2020

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وجرت المباراة دون جماهير ووسط إجراءات احترازية صارمة، مع سماح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للأندية بخوض مباريات ودية تمهيدا لعودة منافسات الدوري الممتاز في الـ17 من يونيو الجاري، حيث يحل أرسنال ضيفا على مانشستر سيتي.

المصدر: وكالات