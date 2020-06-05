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رسميا.. الكشف عن موعد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

الرياضة

رسميا.. الكشف عن موعد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز
AFP
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" في بيان رسمي اليوم الجمعة، عن بعض مواعيد مباريات المسابقة المقرر استئنافها في الـ17 من يونيو الجاري.

وقالت الرابطة في بيانها: "تم اعتماد جدول مباريات الجولات الثلاث الأولى المقبلة من الموسم الجاري بعد استئنافه، بشرط توافر كل متطلبات السلامة. وسيتم لعب كل المباريات خلف أبواب مغلقة، وجميع المواعيد بتوقيت غرينتش".

وجاءت أبرز المواجهات المعلنة بين مانشستر سيتي وأرسنال في الـ17 من يونيو، فيما يشهد يوم 21 من الشهر ذاته "ديربي مدينة ليفربول" بين إيفرتون و"الريدز".

وفي الـ2 من يوليو المقبل يحل ليفربول ضيفا على مانشستر سيتي في مباراة مرتقبة بين المتصدر والوصيف.

رسميا.. الكشف عن موعد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز
premierleague.com
رسميا.. الكشف عن موعد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز
premierleague.com
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المصدر: premierleague.com

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