فرايبورغ يوجه صفعة لبوروسيا مونشغلادباخ في معركة التأهل إلى دوري الأبطال (فيديو)

تغلب فرايبورغ على ضيفه بوروسيا مونشغلادباخ بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في افتتاح منافسات الجولة الـ30 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

ويدين أصحاب الأرض بالفضل في الفوز للمهاجم نيلز بيترسن الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 58 من عمر اللقاء.

وأنهى مونشغلادباخ المباراة بعشرة لاعبين بعد تعرض لاعبه الفرنسي الحسن بليا للطرد عقب تلقيه الإنذار الثاني في الدقيقة 68.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد مونشنغلادباخ عند 56 نقطة في المركز الرابع، وتعرضت آماله بتثبيت مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا لضربة كبيرة، حيث بات مركزه الرابع مهددا في حال حقق باير ليفركوزن الخامس نتيجة إيجابية عندما يستضيف غدا السبت المتصدر بايرن ميونخ.

في المقابل، رفع فرايبورغ رصيده إلى 41 نقطة في المركز الـ8 على جدول ترتيب "البوندسليغا".

المصدر: RT