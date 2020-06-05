شاهد.. حكم كاد أن يتسبب بفضيحة "عنصرية" مدوية بسبب إشارة بذيئة للاعب من ذوي البشرة السمراء

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لحكم رفع بوجه لاعب من ذوي البشرة السمراء بطاقة حمراء وإشارة بذيئة في وقت تعم الاحتجاجات ضد العنصرية عدة ولايات أمريكية بعد مقتل جورج فلويد.

وكاد أن يتسبب الحكم أندريس تريمانس في فضيحة دولية مدوية خلال مباراة ودية في لاتفيا جمعت فريقي داوغافا ريغا أمام ريغا، عندما قام بإشهار البطاقة الحمراء بحق لاعب ريغا سيدريك كواديو من ساحل العاج بعدها وجه إشارة بذيئة للاعب.

ليجد الحكم البالغ 35 عاما نفسه مضطرا لتبرير سلوكه الذي لقي سيلا من الانتقادات وتسبب في موجة من السخط والاتهامات بالعنصرية، على مواقع التواصل.

Gada foto Latvijas futbolā pic.twitter.com/eyV3jPGqje — AndrisD (@zelta_sietins) May 29, 2020

ونقلت وسائل إعلام تصريحات الحكم تريمانس، الذي أوضح حقيقة تصرفه، بقوله: "بعد المباراة، طلب مني عدة مرات شرح ما حدث، وأنا أفعل ذلك لإيقاف جميع المغالطات التي لحقت بي".

وتابع: "خلال المباراة، قام اللاعب بتوجيه إصبعه بحق اللاعب المنافس، ولهذا كان علي إشهار البطاقة الحمراء وطرده لسلوكه، لكن اللاعب عندما رأى البطاقة لم يفهم سبب حصوله عليها، ولا حتى تفسيري له، لذا اضطررت إلى تكرار الإيماءة لتوضيح ذلك".

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وأضاف الحكم المتهم بالعنصرية: "لو أنه تمت مشاهدة اللقطة كاملة دون اجتزاء لما حدثت تلك المغالطات"، وأكد الحكم أنه لا فرق بين أبيض وأسود فكلاهما بشر.

وقام حساب نادي ريغا بنشر الفيديو كاملا وتقديم اعتذاره واعتذار اللاعب عن كل الإساءات التي لحقت بالحكم.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز داوغافا ريغا بهدفين دون رد، وستستأنف مسابقة الدوري في لاتفيا يوم 20 الشهر الحالي.

المصدر: eurosport.ru