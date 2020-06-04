دوري السلة الأمريكي NBA يوافق على استئناف الموسم في يوليو بمجمع ديزني الشهير

أعلنت رابطة دوري السلة الأمريكي للمحترفين NBA اليوم الخميس، أن ملاك الفرق وافقوا على خطة استئناف الموسم في 31 يوليو المقبل في "ديزني وورلد" بولاية فلوريدا.

وطبقا للخطة سيخوض 22 من فرق البطولة الـ30 ثماني مباريات لكل فريق من أجل تحديد المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية التي ستحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات وسيتم تتويج البطل في موعد أقصاه 12 أكتوبر المقبل.

The NBA Board of Governors today approved a competitive format to restart the 2019-20 season with 22 teams returning to play and a tentative start date of Friday, July 31.



Full release: https://t.co/NYm89lLkX2 — NBA (@NBA) June 4, 2020

وقال آدم سيلفر مفوض رابطة دوري السلة الأمريكي في لقاء صحفي: "بينما تمثل جائحة كوفيد-19 تحديا هائلا فإننا نأمل في إنهاء الموسم بطريقة آمنة تتحلى بالمسؤولية تبعا للاجراءات الصحية الصارمة التي يتم الانتهاء من تفاصيلها مع مسؤولي الصحة العامة والخبراء".

وقالت الرابطة إن موافقة ملاك الفرق خطوة رسمية أولى ضمن العديد من الخطوات اللازمة لاستئناف الموسم.

وذكرت شبكة ESPN التلفزيونية إن 29 فريقا صوتوا لصالح استئناف الموسم بهذه الصيغة بينما اعترض فريق واحد هو بورتلاند تريل بليزرز.

وطبقا للخطة سيتم إقامة كل المباريات والتدريبات في مجمع رياضي داخل المنتجع في أورلاندو والذي يضم العديد من الفنادق والملاعب ما سيسمح بعزل الفرق عن العالم الخارجي.

With approval of the 22-team format to restart the NBA season, Vince Carter has officially played his final game.



Salute 👏 pic.twitter.com/pXDmp2hfpg — ESPN (@espn) June 4, 2020

When you wish upon a star ...



Welcome back, @NBA ✨ pic.twitter.com/Nc91ycGUuL — SportsCenter (@SportsCenter) June 4, 2020

وكان دوري السلة الأمريكي أول مسابقة في أمريكا الشمالية تتوقف بسبب الجائحة بعد اكتشاف إصابة رودي جوبير لاعب يوتا جاز بفيروس كورونا في منتصف مارس الماضي.

وقالت الرابطة إنه لو سارت كل الأمور بشكل جيد فان موسم 2020-2021 سينطلق في الأول من ديسمبر المقبل.

المصدر: رويترز