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مصر.. الأهلي يشكو قناة الزمالك للمجلس الأعلى للإعلام

الرياضة

مصر.. الأهلي يشكو قناة الزمالك للمجلس الأعلى للإعلام
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تقدمت إدارة نادي الأهلي بشكوى رسمية مساء اليوم الخميس إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر ضد قناة الزمالك، مشيرة إلى أن القناة خالفت كل الأعراف ومواثيق وضوابط العمل الإعلامي.

وأوضح النادي الأهلي في بيان نشره عبر حسابه على الإنترنت، أن تقدمه بشكوى رسميه يأتي لما جاء عبر شاشة قناة الزمالك خلال الأيام الماضية من سب وقذف وخوض في الأعراض واتهامات باطلة على لسان رئيس النادي الأبيض (مرتضى منصور).

ووصف الأهلي في بيانه رئيس الزمالك بـ "المستمر في نهجه لإثارة الفتنة وإشعال نار التعصب بين الجماهير".

ولفت النادي الأهلي في شكواه إلى الهجوم والتطاول غير المبرر من رئيس نادي الزمالك والأكاذيب التي ساقها طعنا في الذمة المالية لمسؤولي الأهلي دون سند أو دليل.

وأضاف البيان :"هذا خلاف ما تضمنته تصريحات رئيس الزمالك غير اللائقة من تهديد ووعيد هو لا يملكه فضلا عن نشره الكراهية بين الجماهير".

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وحذر الأهلي في شكواه من استمرار قناة الزمالك في خروجها عن قواعد العمل الإعلامي وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على قيم وثوابت المجتمع المصري ووحدة الصف بين أبناء الوطن.

المصدر: el-ahly.com

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