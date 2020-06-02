دي ماريا يتحول إلى "زومبي"

أفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن الطاقم الطبي في باريس سان جيرمان نقل مخاوفه إلى إدارة النادي بشأن الحالة النفسية للاعب الجناح، أنخل دي ماريا، البالغ 32 عاما.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب تعرض للإصابة باكتئاب حاد، نتيجة مكوثه لفترة طويلة داخل الحجر المنزلي المفروض على اللاعبين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أن اللاعب يعاني من الأرق والقلق الدائم، ومشاعر الخوف تسيطر عليه دوما، ويرجع ذلك إلى توقف النشاط الكروي وغياب المباريات.

وأثارت أعراضه النفسية قلق عائلته بشكل كبير لدرجة أن زوجته أخبرت المقربين منهم أنه كان يتصرف مثل "الزومبي"، وهو غير مستقر تماما، بحسب الصحيفة الفرنسية.

Ángel Di María heeft gedurende de coronacrisis een zware periode doorgemaakt, zo weet Le Parisien te melden https://t.co/4G6z2GvZGz — Voetbalzone.nl (@voetbalzonenl) June 1, 2020

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وسيستأنف "بي سي جي" التدريب في مجمع "كامب دي لوج" التدريبي في غضون ثلاثة أسابيع، في 22 يونيو الحالي، تحضيرا للموسم القادم.

وأحرز سان جيرمان لقب الدوري للموسم الثالث تواليا، بعدما قررت الرابطة في نهاية أبريل وضع حد للمنافسات بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد، وعند تعليق الدوري منتصف مارس الماضي، كان الفريق يتصدر الترتيب بفارق 12 نقطة عن مرسيليا، مع تبقي 10 مراحل.

المصدر: voetbalzone.nl